Запретная связь: учительницу обвинили в совращении ученика

В США учительницу задержали за совращение ученика

В США задержали преподавательницу Эшли Фислер по подозрению в преступлениях против несовершеннолетнего. Об этом сообщает Fox News.

Следствие установило, что инциденты произошли еще в 2021 году. По данным правоохранительных органов, женщина вступала в интимные отношения с учеником, используя для встреч как собственный автомобиль, так и помещения учебного заведения.

На момент произошедшего Фислер работала в одной из средних школ Нью-Джерси. В ходе расследования были изучены материалы, в том числе переписка между ней и подростком, которая, как отмечается, носила откровенный характер.

В настоящее время женщина находится под стражей. Ей предъявлены обвинения, включая насильственные действия в отношении несовершеннолетнего, а также злоупотребление служебным положением.

Известно, что Фислер работала в школе с 2014 года и покинула должность в июне 2023-го. Власти подтвердили, что сейчас она полностью отстранена от любой деятельности, связанной с детьми.

Ранее в Канаде 88-летнюю бывшую сотрудницу начальной школы Барбару Бакстон приговорили к 65 месяцам лишения свободы по делу о совращении пятерых учеников.

