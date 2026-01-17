Сразу пятеро пострадавших: 88-летнюю учительницу осудили за совращение школьников

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 48 0

Шокирующее прошлое школьной наставницы раскрылось спустя десятилетия и обернулось реальным сроком.

Самые скандальные истории с учителями

Фото: www.globallookpress.com/Peggy Peattie

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Канаде 88-летнюю учительницу осудили за совращение пяти школьников

В канадском городе Берлингтон 88-летняя бывшая сотрудница младшей школы Барбара Бакстон приговорена к 65 месяцам тюремного заключения по делу о совращении пятерых учеников. Об этом сообщает издание Insauga.com.

Судебное разбирательство подтвердило виновность пожилой женщины в совершении актов сексуального насилия, направленных против несовершеннолетних подопечных. Несмотря на преклонный возраст фигурантки, правосудие сочло необходимым назначить наказание, превышающее пять лет лишения свободы, ввиду тяжести доказанных эпизодов.

Расследование установило, что преступления совершались в стенах государственного образовательного учреждения Пинеленд. Барбара Бакстон работала там учителем начальных классов, а пострадавшие были ее маленькими воспитанниками. События, ставшие поводом для уголовного преследования, датируются еще 1980-ми годами. Жертвам потребовалось много лет, чтобы заявить о пережитом насилии, однако срок давности не помешал привлечь экс-педагога к ответственности за старые должностные преступления и половую неприкосновенность детей.

Стоит отметить, что в международной практике подобные случаи перестают быть редкостью. Аналогичные инциденты фиксируются и в других странах. Например, в Соединенных Штатах правоохранители регулярно задерживают работников образования за незаконную связь со школьниками. Так, 36-летняя американка Сидни Граф попала в поле зрения властей после переписки интимного характера с ребенком, которому не исполнилось и 12 лет.

Она планировала встречу с учеником пятого класса, но была поймана полицией в момент прибытия к его дому. На данный момент канадские власти не разглашают информацию о том, в каком специализированном учреждении Барбара Бакстон будет отбывать свой срок.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-9° Атмосферное давление 781 мм рт. ст.
Относительная влажность 85%
77.83
-0.70 90.54
-1.27
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 января, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:28
Сладкий друг или скрытый враг: как сахар действует на организм
9:10
Посольство России с иронией ответило на пост дипмиссии ФРГ о поддержке Украины
8:54
Сразу пятеро пострадавших: 88-летнюю учительницу осудили за совращение школьников
8:35
Российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде
8:18
Ячмень или халязион: как распознать заболевание глаза и не навредить себе
8:10
Силы ПВО уничтожили почти сотню украинских беспилотников над регионами России

Сейчас читают

Эксперт рекомендует казахстанцам читать EADaily через VPN
«Колготки видны и трусы»: Глюкоза объяснила свое поведение на сцене
Десять минут имеют значение: как короткие тренировки могут снижать риск рака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

Крещение Господне: где окунуться в Москве и традиции праздника
👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026