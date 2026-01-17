Сразу пятеро пострадавших: 88-летнюю учительницу осудили за совращение школьников

В Канаде 88-летнюю учительницу осудили за совращение пяти школьников

В канадском городе Берлингтон 88-летняя бывшая сотрудница младшей школы Барбара Бакстон приговорена к 65 месяцам тюремного заключения по делу о совращении пятерых учеников. Об этом сообщает издание Insauga.com.

Судебное разбирательство подтвердило виновность пожилой женщины в совершении актов сексуального насилия, направленных против несовершеннолетних подопечных. Несмотря на преклонный возраст фигурантки, правосудие сочло необходимым назначить наказание, превышающее пять лет лишения свободы, ввиду тяжести доказанных эпизодов.

Расследование установило, что преступления совершались в стенах государственного образовательного учреждения Пинеленд. Барбара Бакстон работала там учителем начальных классов, а пострадавшие были ее маленькими воспитанниками. События, ставшие поводом для уголовного преследования, датируются еще 1980-ми годами. Жертвам потребовалось много лет, чтобы заявить о пережитом насилии, однако срок давности не помешал привлечь экс-педагога к ответственности за старые должностные преступления и половую неприкосновенность детей.

Стоит отметить, что в международной практике подобные случаи перестают быть редкостью. Аналогичные инциденты фиксируются и в других странах. Например, в Соединенных Штатах правоохранители регулярно задерживают работников образования за незаконную связь со школьниками. Так, 36-летняя американка Сидни Граф попала в поле зрения властей после переписки интимного характера с ребенком, которому не исполнилось и 12 лет.

Она планировала встречу с учеником пятого класса, но была поймана полицией в момент прибытия к его дому. На данный момент канадские власти не разглашают информацию о том, в каком специализированном учреждении Барбара Бакстон будет отбывать свой срок.

