«Это не просто преступление»: в Иране высказались об ударе США по офису канала Al Araby

В Иране обвинили США и Израиль в желании исказить истину перед мировым сообществом.

Тегеран сегодня вновь оказался под ударом. Город проснулся под звуки взрывов. Но в Иране сегодня обсуждают не только атаки по инфраструктуре. Корреспондент телеканала Al Mayadeen Малек Абида эксклюзивно для "Известий" продолжит.

Новая атака на свободу слова и очередная попытка скрыть правду. Это результат американо-израильского нападения на журналистов и представителей СМИ в Иране. Цель — исказить истину перед мировым сообществом.

Нападение на медиаструктуру — это нарушение свободы прессы и преступление против права человека на информацию. Это попытка навязать единственную версию силой в то время, когда истина должна быть доступна всем.

«Это жилой район, на площади Херави. Именно сюда прилетели ракеты», — отметил местный житель.

«Это не просто преступление. Мы видим, что даже в США проходят протесты, города, которыми управляет этот человек, находятся под давлением. И что нам делать, когда мы здесь, под огнем, среди раненых?» — спросила местная жительница.

Несмотря на давление и целенаправленные атаки, жизнь доказывает: истину невозможно уничтожить бомбами. Как и заставить замолчать журналистов, прицельно убивая их коллег.

