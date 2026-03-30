Три яхты загорелись на северо-западе Москвы

Под Строгинским мостом на Москве-реке загорелись яхты. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

По предварительной информации, пламя охватило сразу три судна на северо-западе столицы. Есть вероятность того, что огонь перекинется и на соседние яхты. В момент начала пожара людей на борту не было. Однако на месте происшествия уже работают медики.

Детали произошедшего уточняются.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в подмосковном Жуковском загорелся жилой пятиэтажный дом на улице Фрунзе. Как отмечают очевидцы, сначала пламя вспыхнуло на одном из балконов, а затем перекинулось на крышу, охватив ее целиком. Огонь на кровле дома № 12 распространился на площади 2250 квадратных метров, из-за чего конструкция частично обрушилась.

Бригада из порядка 70 пожарных оперативно прибыли на место происшествия. Сначала они эвакуировали местных жителей, а затем ликвидировали открытое горение. Людей временно разместили на территории ближайшей школы. Причины пожара выясняются.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.