Три яхты загорелись на северо-западе Москвы

Светлана Стофорандова Журналист 62 0

По предварительной информации, во время начала пожара на борту не было людей.

Фото, видео: МЧС РФ ; 5-tv.ru

Под Строгинским мостом на Москве-реке загорелись яхты. Об этом сообщил источник 5-tv.ru. 

По предварительной информации, пламя охватило сразу три судна на северо-западе столицы. Есть вероятность того, что огонь перекинется и на соседние яхты. В момент начала пожара людей на борту не было. Однако на месте происшествия уже работают медики.

Детали произошедшего уточняются. 

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в подмосковном Жуковском загорелся жилой пятиэтажный дом на улице Фрунзе. Как отмечают очевидцы, сначала пламя вспыхнуло на одном из балконов, а затем перекинулось на крышу, охватив ее целиком. Огонь на кровле дома № 12 распространился на площади 2250 квадратных метров, из-за чего конструкция частично обрушилась. 

Бригада из порядка 70 пожарных оперативно прибыли на место происшествия. Сначала они эвакуировали местных жителей, а затем ликвидировали открытое горение. Людей временно разместили на территории ближайшей школы. Причины пожара выясняются. 

