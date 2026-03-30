Россиянка потребовала от Басты 20 миллионов рублей и признания родства

|
Дарья Корзина
Истец также претендует на трудоустройство в компанию артиста.

Женщина требует от Басты 20 миллионов за родство

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Наталья Шершакова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В московский суд поступило заявление женщины с требованием признать ее родство с рэпером Бастой (Василий Вакуленко. — Прим. ред.), и взыскать с него 20 миллионов рублей. Об этом 5-tv.ru сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Женщина включила в исковую сумму компенсацию морального вреда и обосновала претензии тем, что наличие родинок под глазом якобы подтверждает кровное родство с артистом. Кроме того, истец заявила о намерении трудоустроиться в компанию, соучредителем которой является рэпер.

Судебные материалы, изученные 5-tv.ru, показали, что суд не впервые рассматривает это обращение женщины. Она подавала аналогичные иски четыре раза. Дважды обращения вернули из-за невыполнения указаний судьи, еще два раза — из-за того, что подобное дело уже находилось на рассмотрении.

Ранее рэпер Баста заявил об удаче в жизни. Музыкант отметил, что благодарен за возможность заниматься любимым делом, которое приносит ему радость и не вызывает усталости.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
Россиянка потребовала от Басты 20 миллионов рублей и признания родства
