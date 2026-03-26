«Стратегии не работают» — Баста о музыке и взрослении дочерей

Анастасия Антоненко

Как и все подростки, дети рэпера проходят через переходный возраст.

Рэпер Баста признался, что любит свою работу

Рэпер Баста (настоящее имя Василий Вакуленко. — Прим. ред.) уверен, что ему повезло в жизни. Об этом он рассказал в интервью 5-tv.ru на премьерном показе шоу ZIVERT «Где-то в Ретро» в кинотеатре «Октябрь».

По словам музыканта, он благодарен тому, что жизнь подарила ему не просто работу, а любимое дело, от которого он получает удовольствие и не устает.

«Я в целом не устаю от жизни. Я благодарен тому, что в моей жизни есть работа. Работать я люблю, работы много, выступать я люблю, занимаюсь любимым делом. Мне повезло», — поделился артист.

В жизни Басты, помимо занятий музыкой, — жена-красавица и две умницы-дочки Мария и Василиса. Он отметил, что ощущает переходный возраст наследниц, но не считает это чем-то сверхъестественным — все, как и у всех.

«Как у всех — дети становятся взрослыми, самостоятельными, хорошими, имеют свою позицию, мнение по вопросам», — рассказал Баста.

Он добавил, что в вопросе воспитания детей все решает любовь, ведь ребенок всегда чувствует обман. Если любовь есть, значит с детьми всегда получится найти общий язык.

«Детей обмануть невозможно какими-то позициями, какими-то простроенными стратегиями. Это все не работает», — резюмировал артист.

Как ранее писал 5-tv.ru, на вопрос о воспитании детей рассказал народный артист России Филипп Киркоров. Он поделился, что 13-летний Мартин страдает зависимостью, с которой его знаменитый отец не знает, как справиться. Юный наследник уже отказался от спорта. Что будет дальше?

«Те же грабли»: Набиуллина о развитии экономики за счет карманов граждан
Ракова анонсировала новый подход в подготовке медсестер
Переживал из-за долгов и внешности: тело мужчины обнаружили в тире в Красноярске
Солнце или снег? Какой будет погода на Пасху 2026
Кравцов: колледжи готовят кадры под реальные запросы рынка
Пока дочь лечится: мать Лерчек открыла косметический бизнес

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков
Ученик школы в Челябинске выстрелил в лицо одноклассницы: что известно
Возвращение в Хогвартс: вышел трейлер сериала о Гарри Поттере
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео