«Гамлет» за 300 тысяч вместо 13: как перекупщики захватили театральный рынок и почему закон их не останавливает

В Москве меньше чем за неделю закончились билеты на премьеру «Гамлета» с Юрой Борисовым в главной роли. А перекупщики сейчас соревнуются в том, кто дороже сможет продать места, и цена уже перевалила за 300 тысяч рублей. И у большинства столичных театров просто нет защиты от таких спекулянтов. С некоторыми из них удалось встретиться корреспонденту «Известий» Александре Мостовой.

— Сейчас я прихожу, показываю QR-код, мне говорят: «Ну билета не существует». Не увидим ни Цискаридзе, ни Хабенского сегодня.

Любовь к культуре превращается в источник сверхприбыли. На ажиотаже вокруг главных театральных постановок сезона перекупщики зарабатывают миллионы. Пока в кассах и на официальных площадках — дефицит.

«Гамлет» давно продан, за ним очередюга стояла с шести утра», — говорит кассир.

Зато в интернете — десятки сайтов, сотни свежих объявлений, но зритель всегда рискует остаться ни с чем. Вот, например, страничка некоего консьерж-сервиса, где продают билеты только на спектакль «Кабала святош».

— Только заказ онлайн.

— А сколько предоплата составляет?

— 100 процентов.

— А гарантии какие?

–Читайте сайт, узнавайте про нас, никаких гарантий.

Мы попытались найти офис продаж, приехали по адресу, который указан на сайте, и обнаружили здесь префектуру Южного административного округа столицы. Никакого агентства здесь нет. В разделе «Контакты» — данные владельца платформы. Индивидуальный предприниматель Федор Дильдяев. Нам удалось с ним встретиться.

— Вот тут указано ваше ИП. Билеты продаете, обманываете людей?

— Первый раз слышу вообще.

— Как первый раз, тут ваши данные. Сколько денег вы с этого имеете?

Перекупщики назначают любую цену, в зависимости от своих аппетитов, хотя по закону наценка со стороны посредника не должна превышать десять процентов. И это проблема системная.

«Эти билеты, которые, например, стоят там 20 тысяч, стоят 70 тысяч. Билет, который стоит пять тысяч, его продают за 25. Теневой рынок многомиллионный, многомиллиардный по итогам каждого года», — объясняет директор театра им. Вахтангова Кирилл Крок.

Вот еще одна интернет-площадка — почти на любую нашумевшую постановку можно найти свободные места. Здесь билеты перепродают брокеры со всей страны. Та же «Кабала святош». Партер, шестой ряд. На официальном сайте театра — 50 тысяч рублей. На портале — 96 тысяч. В кассах, кстати, тоже дешевле.

«ПорталБилет» оформлен на компанию «Театральный эксклюзив». Ее владелец — Виталий Подлиннов, он же возглавляет Ассоциацию вторичного билетного рынка. По задумке, она создана для того, чтобы брокеры работали легально. Но почему наценка на Портале все равно в разы выше разрешенной, руководитель ассоциации объяснить так и не смог.

«Да, наценка не десять процентов. Нарушение закона у нас не в самой наценке, а в целом в договорных отношениях. Вы представьте, если у этого брокера эти два билета остаются», — говорит директор ассоциации вторичного билетного рынка, владелец билетного сервиса Portalbilet Виталий Подлиннов.

Перепродают и через популярные сайты частных объявлений. Там у перекупщиков цена на премьерный спектакль МХТ имени Чехова «Гамлет» с Юрой Борисовым доходит до трехсот тысяч рублей. Договариваемся о встрече с некой Галиной. Места в бельэтаж, которые в кассах стоили 13 тысяч рублей, она предлагает почти за 30.

— А как вы выкупаете билеты?

— Смотрю, что на сайте появились билеты, я покупаю тот билет, который остался. Вот два билета, которые я сейчас продавала.

«В основном страдает зритель. Обидно бывает, когда зрители стоят и нету ни одного билета, а ряд свободен, потому что тупо спекулянт не перепродал за бешеные деньги», — отметила главный администратор Большого московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народная артистка России Елена Бараненко.

Некоторые театры пытаются защититься — Большой стал продавать билеты на «Щелкунчика» через аукцион. В итоге все равно получается дорого, но деньги хотя бы идут самому театру. Другие — продают именные билеты, только при предъявлении паспорта. Но при желании их можно переоформить в кассе. А значит, и перепродать.

