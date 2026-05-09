В Московском театре марионеток оживили дневники детей времен ВОВ

Светлана Стофорандова
В основу постановки легли реальные истории.

В Московском театре марионеток показали спектакль по письмам детей ВОВ

В День Победы в Московском детском театре марионеток представили театрализованную литературно-музыкальную композицию «Дневники детей в годы ВОВ». Кадры со спектакля публикует 5-tv.ru.

В основу постановки легли реальные истории людей, которые были детьми в годы Великой Отечественной войны. При этом актеры вместе с художественным руководителем театра Ириной Крячун создали на сцене атмосферу 40-х годов, задействуя предметы интерьера тех лет.

В конце мероприятия зрители почтили память погибших героев минутой молчания.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Национальном центре «Россия» прошла премьера исторического спектакля «Солдатские сны», приуроченная к 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

В центре сюжета трое военных корреспондентов разных поколений, глазами которых показывают основные события, такие как проводы на фронт и взятие Рейхстага. Особое внимание уделяется внутренним переживаниям солдат.

