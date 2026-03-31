Песков анонсировал скорую встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров

Ранее ее переизбрали на должность руководителя комиссии в третий раз.

Путин проведет встречу с Памфиловой

Фото: © РИА Новости/Михаил Метцель/POOL

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин планирует в ближайшее время встретиться с вновь избранным председателем Центризбиркома (ЦИК) Эллой Памфиловой. Об этом ТАСС сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

На вопрос о планах встречи пресс-секретарь главы государства ответил, что Путин планирует провести переговоры с главой комиссии.

Памфилову 30 марта переизбрали на должность председателя ЦИК в третий раз. За это решение единогласно проголосовали все 15 членов комиссии на первом заседании нового состава Центризбиркома. Ее заместителем стал Николай Булаев, а секретарем комиссии – Наталья Бударина.

Она возглавляет этот орган с 2016 года. До нее этот пост занимали Александр Вешняков и Владимир Чуров (по два срока). Первые председатели – Николай Рябой и Александр Иванченко – руководили Центризбиркомом по одному сроку.

Ранее 5-tv.ru писал, что Владимир Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, который пройдет с 3 по 6 июня. Он выступит на мероприятии с содержательной речью.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

Секреты лунного ухода за волосами: гороскоп стрижек на апрель 2026

Последние новости

4:33
Мошенники придумали новую уловку, как заставить россиян им перезвонить
4:25
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
4:17
Красный флаг: стало известно, какие переводы вызывают подозрения у банков
4:10
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
3:55
Песков анонсировал скорую встречу Путина с главой ЦИК Памфиловой
3:52
«Пока не очень получается»: Бортич осваивает новую профессию

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Раскрыта зарплата Зеленского
Умер актер из «Маски-шоу» Владимир Комаров
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео