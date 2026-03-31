Через четыре года дроны будут доставлять пиццу: в России анонсировали массовую замену курьеров

Мурад Устаров
Роботов-доставщиков внедрят в российские регионы.

Когда в России появятся дроны-доставщики

Министр транспорта Никитин: через несколько лет дроны будут доставлять пиццу

Дроны могут заменить курьеров в доставке пиццы в ближайшие годы. Об этом в интервью РИА Новости заявил министр транспорта России Андрей Никитин.

Он отметил, что роботов-доставщиков стали массово применять спустя два года после их появления. По его словам, доставка блюд при помощи дронов станет обычным явлением через четыре года.

Никитин также анонсировал скорое появление беспилотных доставщиков в административных центрах российских регионов.

«С этого года и следующего они (роботы-доставщики — Прим.ред.) массово идут в столицы субъектов России», — сказал он.

Глава ведомства подчеркнул, что вопросы цифровизации и развития технологий включены в повестку первого Международного транспортно-логистического форума, который пройдет в начале апреля в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, что люди после тяжелого рабочего дня хотят поесть пиццу и любую другую жирную пищу. Все дело в том, что организм таким образом пытается вернуть растраченную энергию.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

6:00
Истребитель Су-34 нанес удар по личному составу ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
5:55
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака
5:46
Через четыре года дроны будут доставлять пиццу: в России анонсировали массовую замену курьеров
5:32
Пасхальный кулич в этом году станет дешевле: бюджетный набор продуктов
5:16
«Влетел» на дорожку с камерами: про актера Даниила Воробьева снимают фильм
5:00
«Гамлет» за 300 тысяч вместо 13: как перекупщики захватили театральный рынок и почему закон их не останавливает

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Жизнь вопреки войне: в Тегеране работают кафе, открыты магазины, люди ходят в мечети
Раскрыта зарплата Зеленского
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео