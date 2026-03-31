Отрезали волосы: в Омске 14-летнего подростка похитили и жестоко пытали в гараже

|
Дарья Орлова
История началась с детской шалости, но закончилась вмешательством прокуратуры.

Подростка похитили и пытали в гараже что случилось причины

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Омске компания мужчин незаконно удерживала 14-летнего подростка в гаражном кооперативе и издевалась над ним. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области. Детали произошедшего раскрыли в региональной полиции — туда в день инцидента обратилась мать юноши.

«Женщина рассказала, что неизвестные взрослые люди удерживали сына на территории гаражного кооператива, оскорбляли, отрезали часть волос, причинили другие телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место и установили всех участников конфликта. Как выяснилось, подросток вместе с друзьями вечером находился в районе гаражей на улице Стрельникова. Во время прогулки несовершеннолетние бросали камни и повредили стоявший рядом автомобиль.

Владелец машины предъявил претензии подросткам, после чего между сторонами вспыхнула словесная перепалка, которая и переросла в произошедший инцидент.

По информации инспекторов по делам несовершеннолетних, пострадавший ранее не состоял на учете в органах внутренних дел. Один из взрослых участников конфликта — 43-летний местный житель — ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств случившегося.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:33
Отрезали волосы: в Омске 14-летнего подростка похитили и жестоко пытали в гараже
7:30
Рекомендация, а не закон: зачем в России штампуют ГОСТы, которые можно не соблюдать
7:14
Онищенко поддержал идею о шестидневной рабочей неделе
7:00
Расчет гаубицы Д-30 уничтожил личный состав ВСУ в опорном пункте. Лучшее видео из зоны СВО
6:58
Сын Лопыревой получит школьное образование в России
6:42
«Я еще котируюсь!» — вдова Левкина о том, как ее перепутали с подругой дочери

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Чемодан, вокзал, Лондон: пойманному с поличным британскому шпиону дали две недели, чтобы покинуть Россию
Раскрыта зарплата Зеленского
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео