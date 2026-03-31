Отрезали волосы: в Омске 14-летнего подростка похитили и жестоко пытали в гараже

В Омске мужчины заперли в гараже и жестоко пытали подростка

В Омске компания мужчин незаконно удерживала 14-летнего подростка в гаражном кооперативе и издевалась над ним. Об этом сообщили в прокуратуре Омской области. Детали произошедшего раскрыли в региональной полиции — туда в день инцидента обратилась мать юноши.

«Женщина рассказала, что неизвестные взрослые люди удерживали сына на территории гаражного кооператива, оскорбляли, отрезали часть волос, причинили другие телесные повреждения», — уточнили в ведомстве.

Сотрудники полиции оперативно выехали на место и установили всех участников конфликта. Как выяснилось, подросток вместе с друзьями вечером находился в районе гаражей на улице Стрельникова. Во время прогулки несовершеннолетние бросали камни и повредили стоявший рядом автомобиль.

Владелец машины предъявил претензии подросткам, после чего между сторонами вспыхнула словесная перепалка, которая и переросла в произошедший инцидент.

По информации инспекторов по делам несовершеннолетних, пострадавший ранее не состоял на учете в органах внутренних дел. Один из взрослых участников конфликта — 43-летний местный житель — ранее привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления.

В настоящее время сотрудники полиции продолжают проверку всех обстоятельств случившегося.

