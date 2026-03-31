НАТО проводит учения в Черном море у берегов Румынии

НАТО значительно повышает свою активность в Черном море. Сегодня у берегов Румынии начинается международный этап учений «Морской щит». В маневрах примут участие более двух с половиной тысяч военных из 13 стран альянса.

Место проведения выбрали не случайно. В Румынии находится крупнейшая база НАТО в Европе. И как раз в этом месяце Бухарест одобрил размещение там ударной авиации Пентагона. Не исключено, что подразделения отработают, в том числе, варианты вооруженных провокаций против нашей страны. О выгодном географическом положении Румынии и возможности использовать ее в роли плацдарма на Западе знают еще со времен нацистской Германии.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил прекратить поддержку НАТО. США могут пересмотреть подход к финансированию альянса на фоне разногласий с союзниками.

По мнению Трампа, НАТО совершило «серьезную ошибку», отказавшись предоставить даже ограниченную военную помощь в конфликте на Ближнем Востоке.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.