Трамп пригрозил прекратить поддержку НАТО

Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 43 0

По мнению главы Белого дома, альянс допустил серьезную ошибку.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Shawn Thew/Pool via CNP

США могут пересмотреть подход к финансированию НАТО на фоне разногласий с союзниками по вопросу операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон традиционно выступал на стороне партнеров по альянсу, однако нынешняя ситуация заставляет усомниться в необходимости такой поддержки.

«Мы всегда были бы рядом с ними (с НАТО, — Прим. Ред.), но теперь, исходя из их действий, думаю, нам это не нужно, верно?» — заявил Трамп, выступая на форуме Future Investment Initiative в Майами.

Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, НАТО допустило серьезную ошибку, отказавшись предоставить даже ограниченную военную помощь. Он отметил, что США ожидают от союзников более активного участия в совместных инициативах.

Трамп также напомнил, что ранее неоднократно ставил под сомнение необходимость поддержки стран, которые не готовы отвечать взаимностью. По его мнению, действующая модель взаимодействия внутри альянса требует пересмотра.

Кроме того, он указал на значительные расходы Вашингтона на обеспечение безопасности блока. По оценкам американского лидера, ежегодные затраты США достигают около 100 миллиардов долларов, что, по его словам, делает вопрос справедливого распределения нагрузки особенно актуальным.

Ранее, писал 5-tv.ru, Дональд Трамп заявил, что США ничего не нужно от НАТО.

Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на ап...

9:05
На уважительной ноте: Бикбаев обращается к мастерам на «вы» даже после коньяка
9:00
Открывается денежный портал: финансовый гороскоп для знаков зодиака на апрель 2026
8:46
Подросткам младше 16 лет запретили пользоваться соцсетями в Индонезии
8:22
Средства ПВО уничтожили 155 беспилотников ВСУ над регионами России за ночь
8:00
Идеальная, но неестественная: что Зара думает про нейромузыку
7:36
Ребенок погиб в результате удара украинского беспилотника в Ярославской области

«Всегда в поисках»: сын Децла признался в неуверенности в себе
«Что-то вбивают в лицо»: Анита Цой о процедурах омоложения
Лысый и в трусах: Михаил Ефремов вернулся на сцену после тюремного заключения
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео