Трамп пригрозил прекратить поддержку НАТО

США могут пересмотреть подход к финансированию НАТО на фоне разногласий с союзниками по вопросу операции против Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, Вашингтон традиционно выступал на стороне партнеров по альянсу, однако нынешняя ситуация заставляет усомниться в необходимости такой поддержки.

«Мы всегда были бы рядом с ними (с НАТО, — Прим. Ред.), но теперь, исходя из их действий, думаю, нам это не нужно, верно?» — заявил Трамп, выступая на форуме Future Investment Initiative в Майами.

Американский лидер подчеркнул, что, по его мнению, НАТО допустило серьезную ошибку, отказавшись предоставить даже ограниченную военную помощь. Он отметил, что США ожидают от союзников более активного участия в совместных инициативах.

Трамп также напомнил, что ранее неоднократно ставил под сомнение необходимость поддержки стран, которые не готовы отвечать взаимностью. По его мнению, действующая модель взаимодействия внутри альянса требует пересмотра.

Кроме того, он указал на значительные расходы Вашингтона на обеспечение безопасности блока. По оценкам американского лидера, ежегодные затраты США достигают около 100 миллиардов долларов, что, по его словам, делает вопрос справедливого распределения нагрузки особенно актуальным.

