ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ

|
Дарья Бруданова Журналист

Избирком пойдет на это, если Киев все же примет решение провести выборы.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Если выборы на Украине все же состоятся, то Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова помочь в организации голосования на территории России. Об этом в интервью ТАСС сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Если вдруг это случится, и, если они обратятся к нам с желанием, чтобы и те граждане Украины, которые находятся на территории России, имели право проголосовать, мы сделаем для этого все», — заявила Элла Памфилова.

У России, как напомнила председатель ЦИК, есть большой опыт в организации голосований для иностранных граждан. Поэтому, когда решение о выборах на Украине будет принято, то Россия, безусловно, поможет. По словам Памфиловой, интересы всего украинского народа должны быть учтены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть. По ее словам, глава киевского режима делает все возможное, чтобы сохранить свой пост. Он даже готов пойти на шаги, которые в будущем могут привести к новым тяжелым последствиям для населения.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:40
ЦИК России заявила о готовности помочь с голосованием украинцев в РФ
10:37
«Делается ювелирно»: пластический хирург о новых операциях Арзамасовой
10:31
Террористический акт: мать и дочь подожгли военкомат в Тюмени
10:26
Неожиданный вывод: причастность обвиняемого к убийству Кирка не удалось доказать
10:20
Бесплатный сыр: в МВД перечислили мошеннические схемы в мессенджерах
10:17
Инициатор — он: Елена Подкаминская развелась со вторым супругом

Сейчас читают

Энергорынок за неделю: Иранская война оказалась хуже всех кризисов вместе взятых
Двое детей получили ранения при атаке дронов на Ленинградскую область
Россияне получили уведомления о последней возможности купить Telegram Premium
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео