Если выборы на Украине все же состоятся, то Центральная избирательная комиссия (ЦИК) готова помочь в организации голосования на территории России. Об этом в интервью ТАСС сказала председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

«Если вдруг это случится, и, если они обратятся к нам с желанием, чтобы и те граждане Украины, которые находятся на территории России, имели право проголосовать, мы сделаем для этого все», — заявила Элла Памфилова.

У России, как напомнила председатель ЦИК, есть большой опыт в организации голосований для иностранных граждан. Поэтому, когда решение о выборах на Украине будет принято, то Россия, безусловно, поможет. По словам Памфиловой, интересы всего украинского народа должны быть учтены.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть. По ее словам, глава киевского режима делает все возможное, чтобы сохранить свой пост. Он даже готов пойти на шаги, которые в будущем могут привести к новым тяжелым последствиям для населения.

