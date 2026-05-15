Россия передала Киеву четверых украинцев, эвакуированных из зоны боевых действий

Россия передала Украине четверых жителей Сумской области, которые ранее были эвакуированы из зоны боевых действий. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова в своем аккаунте в мессенджере МАКС.

«4 жителя Сумской области, оказавшиеся в зоне боевых действий, отправились на Украину», — написала она в личном блоге.

Все это время они находились в пунктах временного размещения Курской области.

Помимо этого, от украинской стороны помощникам омбудсмена передали письма российских военнопленных, адресованные семьям. Совсем скоро родные смогут прочитать их.

«Это большая поддержка для тех, кто ждет и верит», — отметила Яна Лантратова.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Россия вернула 205 пленных бойцов СВО в обмен на боевиков ВСУ. Сразу после освобождения российских военных отправили в Белоруссию, где им оказали медицинскую и психологическую помощь.

