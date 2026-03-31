Важен контроль: что такое пивной алкоголизм и почему он появляется весной

Психиатр Антон Рудковский: весной растет число алкогольных срывов из-за пива

С наступлением весны россияне все чаще в качестве «легкого» напитка выбирают пиво. Оно помогает им расслабиться и, на первый взгляд, кажется, что не несет серьезной опасности. Однако это не так. Об этом Газете.ру рассказал психиатр Антон Рудковский.

Пиво считается слабоалкогольным напитком, поэтому многие неверно его воспринимают. Люди склонны верить, что это «безопасный» напиток. Следовательно, алкогольная зависимость не появится. Но это заблуждение, уточнил эксперт.

«С медицинской точки зрения это тот же этанол, который влияет на мозг и формирует привыкание», — подчеркнул врач.

Рудковский также рассказал, что весной россияне чаще выпивают. На это влияет сразу несколько факторов. Один из них — увеличение светового дня. У людей появляется больше времени на прогулки, встречи с друзьями и посиделки с родными.

«Пиво становится частью этого сценария: его легче „встроить“ в повседневность, чем крепкий алкоголь. В результате человек начинает пить чаще, но не всегда замечает, как формируется регулярность», — пояснил собеседник издания.

Другой фактор, который влияет на увеличение потребления алкоголя весной, — смена гормонального фона. В это период человек испытывает нестабильное настроение, тревожность или усталость. Из-за этого некоторые хотят расслабиться и начинают злоупотреблять пивом. В результате слабоалкогольный напиток становится единственным вариантом, чтобы снять стресс. А это приводит к появлению зависимости.

Рудковский добавил, что с приходом тепла важно отслеживать ситуацию и не пренебрегать своим здоровьем.

«Если возникает ощущение, что контроль над употреблением снижается, лучше не откладывать обращение к специалисту», — подытожил врач.

