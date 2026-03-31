Пожар произошел на нефтезаводе в Нижнекамске

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Нижнекамск Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

«На территории „Нижнекамскнефтехима“ ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования», — проинформировал глава города.

По его данным, сотрудники предприятия были эвакуированы в безопасное место, в ликвидации произошедшего они не задействованы.

Также Беляев уточнил, что эксперты из аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы жизни местным жителям и экологической обстановке не обнаружено.

По данным газеты «Челнинские известия», очевидцы слышали громкий хлопок, перед тем, как в небо со стороны предприятия повалил столб дыма.

