Пожар произошел на нефтезаводе в Нижнекамске

Перед началом возгорания очевидцы слышали громкий хлопок.

Пожар на Нижнекамскнефтехим

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

На предприятии «Нижнекамскнефтехим» произошло возгорание. Об этом сообщил мэр города Нижнекамск Радмир Беляев в своем Telegram-канале.

«На территории „Нижнекамскнефтехима“ ведется локализация очага возгорания. К работе привлечены службы оперативного реагирования», — проинформировал глава города.

По его данным, сотрудники предприятия были эвакуированы в безопасное место, в ликвидации произошедшего они не задействованы.

Также Беляев уточнил, что эксперты из аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы жизни местным жителям и экологической обстановке не обнаружено.

По данным газеты «Челнинские известия», очевидцы слышали громкий хлопок, перед тем, как в небо со стороны предприятия повалил столб дыма.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Москве под Строгинским мостом сгорели три яхты. Огонь удалось ликвидировать. Предположительно, причиной возгорания стало то, что один из владельцев завел двигатель яхты, когда та была накрыта чехлом. На борту сгоревших судов людей в момент пожара не было.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 31 марта, для всех знаков зодиака

