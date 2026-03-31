Причиной пожара на «Нижнекамскнефтехиме» мог стать сбой в работе оборудования. Об этом сообщила пресс-служба компании.
Днем 31 марта на предприятии произошел пожар. По предварительной информации, причиной происшествия мог стать сбой в работе оборудования. Перед возгоранием раздался громкий хлопок.
По информации, которую 5-tv.ru сообщил источник, в результате инцидента пострадали 13 человек. Семеро из них были отправлены в больницу.
В ликвидации последствий сотрудники предприятия не задействованы. На место для локализации огня привлечены оперативные службы.
Кроме того, эксперты из аккредитованных лабораторий ведут мониторинг качества атмосферного воздуха. Угрозы жизни местным жителям и экологической обстановке не обнаружено.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что в подмосковном Жуковском произошел пожар в пятиэтажном жилом доме на улице Фрунзе. Огонь на крыше дома № 12 распространился на площади 2250 квадратных метров, кровля частично обрушилась. Возгорание удалось ликвидировать. Жильцов дома эвакуировали.
