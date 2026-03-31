У мужчины нашли опухоль мозга после жалоб на боль в животе

Дарья Орлова
Дарья Орлова 22 0

Необычные симптомы долго вводили врачей в заблуждение.

Неочевидные симптомы опухоли мозга список как распознать

Фото: www.globallookpress.com/ Tejas Sandhu

У жителя Уэльса нашли опухоль мозга после жалоб на боль в животе

У 37-летнего жителя Уэльса Льюиса Гудфилда обнаружили опухоль мозга после длительных болей в животе. Об этом сообщило издание Metro.

Мужчина несколько лет страдал от сильных болей, регулярно обращался за медицинской помощью и даже неоднократно попадал в больницу. Однако врачи долгое время не могли установить причину его состояния.

Ситуация прояснилась во время третьей госпитализации, когда из-за сильной боли он потерял сознание. После этого ему сделали компьютерную томографию, которая и выявила новообразование в мозге.

Как выяснилось, речь шла о глиоме второй степени — медленно растущей опухоли с низкой степенью злокачественности, которая со временем может прогрессировать. Примечательно, что подобные образования обычно не связаны с болями в животе, однако именно этот симптом оказался ключевым в этом случае.

Для лечения Гудфилду провели операцию. Во время хирургического вмешательства ему временно удалили часть черепа, при этом сам пациент оставался в сознании.

«Я слышал звуки бурения и разговоры. Потом нейрохирург показала мне опухоль на ладони — размером с куриное яйцо», — поделился Гудфилд.

Операция прошла успешно, и опухоль оказалась доброкачественной. Тем не менее, после вмешательства мужчина столкнулся с рядом последствий: у него появилась повышенная чувствительность к звукам, яркому свету и стрессу. Кроме того, он начал активно тренировать память.

