«Столько сложных арий»: Гарифуллина о последнем концерте с Хворостовским

Дарья Корзина
Дарья Корзина 36 0

Певица поделилась воспоминаниями о совместных выступлениях и творческом пути выдающегося баритона.

Последний концерт Хворостовского — воспоминания Гарифуллиной

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Гарифуллина: Хворостовский выбрал сложную программу для последнего концерта

Доверительная дружба между заслуженной артисткой России Аидой Гарифуллиной и народным артистом России Дмитрием Хворостовским возникла еще на первых совместных выступлениях. Об этом сама певица рассказала в интервью «Известиям».

«С Хворостовским мы познакомились, когда я была еще совсем юной певицей и делала свои первые шаги в мире большой оперы. Тогда Дима пригласил меня спеть с ним на двух концертах в Москве и в Санкт-Петербурге. С тех пор мы стали близкими друзьями. Дима в принципе не был открытым человеком, подпускал к себе немногих, тем ценнее для меня была доверительная связь, которая между нами образовалась. У него было невероятное чувство юмора, и, конечно, он был гениальный певец, гениальный музыкант», — рассказала Гарифуллина.

Артистка вспомнила первую репетицию с Хворостовским и оркестром, когда он исполнял главную арию «Риголетто» на полтона ниже. Музыканты, по ее словам, были поражены чистотой исполнения.

Певица отметила, что все воспоминания о Хворостовском остаются теплыми и светлыми, включая последний совместный концерт. Он прошел на австрийском оперном фестивале в городке Графенег при полном зале. Хворостовский уже понимал, что больше не сможет выходить на сцену, однако выбрал сложную программу для дуэта с Гарифуллиной.

«Был безумно жаркий день, и я спросила: „Дима, боже, столько сложных арий, почему?“ Обычно певцы все-таки стараются упростить себе задачу, особенно на летних фестивалях и под открытым небом. Дима говорит: „Ты что? Я справлюсь, ты еще увидишь как“. И он был великолепен, просто великолепен. Все плакали, публика стояла, рыдала, они обожали его до самого последнего момента», — рассказала певица.

Ранее Аида Гарифуллина поделилась, что классическая опера продолжает находить отклик у зрителей в разных странах. Артистка отметила, что уверена в долговечности оперной культуры: жанр будет востребован всегда и останется значимым для ценителей по всему миру.

