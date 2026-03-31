Русская опера покоряет Европу: певица Аида Гарифуллина о зарубежной публике

Певица Аида Гарифуллина: интерес к опере сохраняется у зарубежной аудитории

Интерес к оперному искусству сохраняется у зарубежной аудитории, несмотря на мировые изменения. Об этом в беседе с «Известиями» заявила оперная певица Аида Гарифуллина.

По ее словам, классическая опера продолжает находить отклик у зрителей в разных странах. Артистка отметила, что уверена в долговечности оперной культуры: жанр будет востребован всегда и останется значимым для ценителей по всему миру.

«Оперная культура будет жить вечно и будет интересна настоящим ценителям по всему миру», — сказала певица.

В качестве примера исполнительница привела недавнюю премьеру оперы «Евгений Онегин» на сцене «Ла Скала», где она исполнила партию Татьяны. Гарифуллина рассказала, что долго готовилась к этой роли, поскольку считала важным подойти к ней с достаточной вокальной и актерской зрелостью.

Постановка прошла при участии российской творческой команды, и ее тепло приняла итальянская публика. При этом режиссером выступил итальянский кинематографист, ранее номинированный на премию «Оскар», который представил современное прочтение классического произведения.

Певица подчеркнула, что для нее выступление с русской оперой на европейской сцене стало особенно значимым событием, которое позволило продемонстрировать масштаб и универсальность российской культуры.

Отдельно Гарифуллина отметила требовательность итальянской аудитории. По ее словам, зрители в Италии традиционно считаются знатоками оперы, поскольку именно эта страна является родиной жанра. Это делает выступления перед такой публикой более волнительными, но одновременно и особенно ценными для исполнителя.

«В Италии очень сложная публика. Итальянцы считают себя большими экспертами в опере, поскольку оперное искусство родилось в Италии. Поэтому петь для итальянцев всегда немного волнительно. И поэтому, наверное, правильно было выйти именно с русской оперой на сцену этого театра, чтобы показать всю широту русской души», — пояснила Аида.

