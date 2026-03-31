Появились кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске

Кадры с места взрыва на заводе в Нижнекамске появились в распоряжении 5-tv.ru. На них видны разрушения и следы возгорания на территории предприятия.

По предварительным данным, чрезвычайное происшествие на «Нижнекамскнефтехиме» в Татарстане произошло из-за сбоя в работе оборудования. Известно, что возгоранию предшествовал громкий хлопок.

По данным источника 5-tv.ru, число пострадавших увеличилось до 72 человек. Всем им оказывают необходимую медицинскую помощь. Представители предприятия сообщали о гибели двух человек.

Для ликвидации пожара привлекли силы экстренных служб — более 150 человек и 54 единиц техники. Основная задача спасателей — локализовать огонь и не допустить его распространения на соседние установки. Сотрудников предприятия, не задействованных в тушении, оперативно эвакуировали.

Следственный комитет возбудил уголовное дело и начал выяснение обстоятельств произошедшего.

Власти подчеркнули, что угрозы для жителей региона и окружающей среды нет. Специалисты и аккредитованные лаборатории продолжают мониторинг воздуха, превышений вредных веществ не зафиксировано.

При этом ударная волна повредила окна в некоторых близлежащих домах. О случившемся проинформировали главу Татарстана Рустама Минниханова. Прокуратура начала проверку соблюдения норм промышленной безопасности, на место выехал городской прокурор.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.