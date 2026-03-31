Два человека погибли и 72 пострадали при взрыве на заводе в Нижнекамске

|
Sofia Goloviznina
На сегодняшний вечер в Нижнекамском районе отменены все культурные, спортивные и массовые мероприятия.

Фото: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

При пожаре на территории предприятия «Нижнекамскнефтехим» погибли три человека. Число пострадавших увеличилось до 72.  Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

При этом, по данным пресс-службы компании СИБУР, в результате инцидента погибли два человека. Восемь сотрудников были госпитализированы, остальным 64 оказали помощь на месте — у них диагностировали порезы от выбитых стекол и ушибы.

Инцдидент произошел 31 марта в Нижнекамске. По предварительным данным, причиной возгорания стал сбой работы оборудования. Очевидцы заявляли о громком хлопке. Сотрудники предприятия были эвакуированы.

К ликвидации пожара задействовали более 150 человек и 54 единицы техники МЧС России. Основные усилия пожарных направлены на локализацию возгорания, чтобы не допустить перехода пламени на соседние технологические установки.

Власти региона заявили, что аккредитованные лаборатории ведут мониторинг состояния атмосферного воздуха в районе происшествия. Сейчас риков для населения и окружащий среды нет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.
 
 

+3° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
81.30
0.16 93.44
0.02
