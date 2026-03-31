«Нет хороших новостей»: Каллас оценила продвижение ЕС по кредиту Украине

Европейская делегация посетила Киев ради поддержки Зеленского.

В Киеве сегодня объявилась целая европейская делегация глав МИД вместе с Каей Каллас. 12 министров прибыли утром — их встретил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига. Европейцы проведут неформальное заседание Совета ЕС.

Причем чиновники вместе с Каллас не скрывают, что главная цель этого визита — не решение каких-либо проблем, а просто жест в поддержку режима Зеленского. Других новостей для него просто нет.

«У меня нет хороших новостей, я не могу сообщить, что кредит Украине в размере 90 миллиардов евро будет выдан. У нас есть некоторые препятствия на этом пути — как и в отношении 20-го пакета санкций против России», — отметила глава евродипломатии Кая Каллас.

Ранее 5-tv.ru писал, что на саммите Евросоюза в Брюсселе разгорелась дискуссия вокруг поддержки Украины. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что стран-участницы объединения не смогут закупать российский газ, даже в случае дефицита энергоресурсов. При этом она признала, что кредит Украине на 90 миллиардов евро по-прежнему заблокирован из-за сопротивления Словакии и Венгрии.

