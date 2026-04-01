За сутки — три операции: В России выявили несколько диверсантов в разных регионах

В Подмосковье ликвидировали террориста, готовившего взрыв.

В начале сразу о нескольких операциях в отношении диверсантов, которые прошли за одни сутки в разных регионах страны и свидетельствуют о резкой активизации украинских спецслужб.

Самый яркий эпизод, конечно, в Подмосковье, где террорист специально устроился на оборонный завод, чтобы организовать там взрыв. И это было самое серьезное его задание. До этого диверсант поджигал релейные шкафы и вел разведку.

Понимая, что в момент задержания шансов скрыться у него просто нет, он оказал сопротивление и был ликвидирован.

Через несколько часов появилась информация, что в Краснодарском крае с поличным задержали еще одного террориста, а в Белгородской области наводчика ВСУ.

