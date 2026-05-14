ФСБ задержала двух жителей Крыма за работу на украинские спецслужбы

ФСБ задержала двух жителей Крыма, которые передавали украинским спецслужбам данные о российских военных. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«ФСБ РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к совершению государственной измены», — говорится в заявлении ведомства.

Силовики задержали мужчин 1975 и 1962 года рождения. Один из них жил в Красноперекопском районе, второй — в Симферополе.

Оба злоумышленника добровольно связались с представителями Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины в Telegram. Младший из них отправлял киевским спецслужбам фото- и видеоматериалы с информацией об объектах Вооруженных сил России в регионе, а также их координаты. Второй крымчанин согласился передавать сведения о военнослужащих местной территориальной обороны.

Данные от информаторов украинские боевики рассчитывали использовать для совершения диверсий в регионе, в том числе с применением ракет и артиллерии.

Против обоих задержанных возбудили уголовные дела о государственной измене, их заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянину назначили 22 года лишения свободы за подготовку терактов в Тамбове по заданию украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.