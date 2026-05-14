ФСБ задержала двух жителей Крыма за работу на украинские спецслужбы

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 29 0

Злоумышленники передавали представителям киевского режима данные о Вооруженных силах России.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; ЦОС ФСБ России; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

ФСБ задержала двух жителей Крыма, которые передавали украинским спецслужбам данные о российских военных. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

«ФСБ РФ на территории Республики Крым пресечена противоправная деятельность двух граждан РФ, причастных к совершению государственной измены», — говорится в заявлении ведомства.

Силовики задержали мужчин 1975 и 1962 года рождения. Один из них жил в Красноперекопском районе, второй — в Симферополе.

Оба злоумышленника добровольно связались с представителями Главного управления разведки министерства обороны (ГУР МО) Украины в Telegram. Младший из них отправлял киевским спецслужбам фото- и видеоматериалы с информацией об объектах Вооруженных сил России в регионе, а также их координаты. Второй крымчанин согласился передавать сведения о военнослужащих местной территориальной обороны.

Данные от информаторов украинские боевики рассчитывали использовать для совершения диверсий в регионе, в том числе с применением ракет и артиллерии.

Против обоих задержанных возбудили уголовные дела о государственной измене, их заключили под стражу.

Ранее 5-tv.ru писал, что россиянину назначили 22 года лишения свободы за подготовку терактов в Тамбове по заданию украинских спецслужб.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+22° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 46%
73.34
-0.45 85.90
-1.48
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 14 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:20
Богомаз поблагодарил Путина и земляков на следующий день после отставки
12:07
«Не все решают деньги»: Шаляпин обратился к Фадееву из-за дела против Линды
12:00
BTS, Мадонна и Шакира: ФИФА готовит мегашоу к финалу ЧМ-2026
11:54
ФСБ задержала двух жителей Крыма за работу на украинские спецслужбы
11:48
Без афродизиаков: какие партнеры усиливают половое влечение у женщин
11:41
Биологический возраст пошел назад: ученые испытали необычную диету

Сейчас читают

Давление на Зеленского — «имитация Вашингтоном верности „духу Анкориджа“»
Пробивает защиту иммунитета: хантавирус Андес начал мутировать
Новые суммы: средний размер социальной пенсии вырос в России
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео