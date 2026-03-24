Жертвами авиакатастрофы в Колумбии стали 66 человек

Авиакатастрофа в департаменте Путумайо в южной части Колумбии унесла жизни 66 человек. Об этом сообщает телеканал Caracol со ссылкой на военных.

Всего на борту находились 128 человек, из них 57 находятся в больницах, один не получил ранений. Спасательные службы продолжают поиски четырех пассажиров.

Крушение самолета в Колумбии

Самолет Hercules Военно-воздушных сил Колумбии, следовавший в Пуэрто-Асис, 23 марта потерпел крушение при взлете из аэропорта Пуэрто-Легисамо. На борту находились 128 человек, в основном военнослужащие.

Обломки самолета были обнаружены в нескольких километрах от воздушной гавани. Причины падения пока не установлены, специалисты ведут расследование. В ликвидации последствий катастрофы участвуют спасательные службы, а также местные жители.

