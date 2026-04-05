«С кошками — спокойнее»: Кончаловская о желании спать отдельно от партнера

Мурад Устаров
Артистка выразила надежду, что в ее доме у каждого будет личное пространство.

Актриса Мария Кончаловская призналась, что предпочитает спать в одиночестве или в компании с кошкой — при этом у нее есть молодой человек. Своими взглядами артистка поделилась с корреспондентом 5-tv.ru на открытии ярмарки современного искусства «Арт Россия».

«Я просто очень люблю спать одна. Знаете, есть такой мем: „Мужчина спокойнее спит с женщиной, а женщина спокойнее спит с собакой“. Я с кошками спокойнее сплю, мне тяжело спать с человеком», — пояснила Мария.

Говоря о планах совместного проживания со своим молодым человеком, артистка выразила надежду, что в ее доме найдется личное пространство для каждого.

«Я все-таки очень надеюсь, конечно, что будет достаточно большой дом, чтобы у всех было личное пространство», — подчеркнула актриса.

Кончаловская недавно рассказала, что снова влюбилась. При этом она сохранила в секрете имя нового избранника, но добавила, что парень занимается съемками рекламных роликов. По ее словам, сейчас пара переживает «блинно-банно-ремонтный период».

Ранее Мария заявила, что развод с мужем Никитой Кузьминым оставил в ее жизни большой эмоциональный отпечаток.

🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
3:40
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 метров

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей
В Раде заговорили о смерти президента Украины Владимира Зеленского

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео