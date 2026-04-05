«Эй, Человек-паук!» — Элайджа Вуд о том, как его путают с Тоби Магуайром

Мурад Устаров
Похож ли Элайджа Вуд на Тоби Магуайра

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли хоббита Фродо в кинотрилогии «Властелин колец», заявил, что его нередко путают с коллегой по цеху Тоби Магуайром, исполнителем роли Человека-паука. Об этом он рассказал в шоу HappySadConfused.

Звезда отметил, что поклонники, принимая его за Магуайра, всегда имеют в виду именно Питера Паркера. При этом, заметил Вуд, его не ассоциируют с другими персонажами, которых играл Тоби.

«Такое до сих пор случается, всегда это касается Человека-паука. Это не касается других работ Тоби. Просто кричат: «Эй, Человек-паук», — вспомнил актер.

Вуд добавил, что не поправляет людей в таких случаях и спокойно реагирует на такие ситуации.

С аналогичными проблемами сталкивается и Магуайр. В одном из шоу он рассказал, что фанатка «Властелина колец» приняла его за Элайджу Вуда и попросила сфотографироваться. Тоби решил не портить настроение девушке и исполнил ее просьбу.

Ранее 5-tv.ru писал, что Элайджа Вуд поздравил молодоженов, которые сыграли свадьбу в стиле «Властелина колец». Актер появился на церемонии в образе хоббита Фродо, принесшем ему известность.

