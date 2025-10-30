Элайджа Вуд поздравил молодоженов на свадьбе в стиле «Властелина колец»

Появления голливудского актера, сыгравшего хоббита Фродо, на церемонии никто не ожидал.

Свадьба в стиле «Властелина колец» пошла не по плану. В Новой Зеландии молодожены провели церемонию прямо на съемочной площадке знаменитой трилогии.

Однако торжество — прервал незнакомец, который подбежал к паре и вызвал всеобщее смятение. Но уже через мгновение в нем узнали актера Элайджу Вуда. Именно он сыграл хоббита Фродо — главного героя франшизы, который нес Кольцо Всевластия через Средиземье. Его появление на свадьбе стало большим сюрпризом. Актер поздравил молодоженов, и сфотографировался со всеми желающими.

Ранее 5-tv.ru писал, что актриса Дав Камерон обручилась с фронтменом Maneskin Дамиано Давидом.

О романе пары стало известно в начале 2024 года, когда влюбленные впервые появились вместе на публике и страстно поцеловались перед камерами. До этого Камерон неоднократно замечали на бэкстейдже концертов музыканта.

