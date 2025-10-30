Элайджа Вуд поздравил молодоженов на свадьбе в стиле «Властелина колец»

Свадьба в стиле «Властелина колец» пошла не по плану. В Новой Зеландии молодожены провели церемонию прямо на съемочной площадке знаменитой трилогии.

Однако торжество — прервал незнакомец, который подбежал к паре и вызвал всеобщее смятение. Но уже через мгновение в нем узнали актера Элайджу Вуда. Именно он сыграл хоббита Фродо — главного героя франшизы, который нес Кольцо Всевластия через Средиземье. Его появление на свадьбе стало большим сюрпризом. Актер поздравил молодоженов, и сфотографировался со всеми желающими.

