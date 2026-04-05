Многоквартирный дом обрушился в результате потопа в Махачкале

|
Внутри могут находиться люди.

Фото, видео: © РИА Новости/МЧС РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Махачкале в результате потопа обрушился многоквартирный дом. Об этом 5-tv.ru сообщил источник.

По его словам, инцидент произошел на улице Газопроводной 5 апреля. Сначала фундамент здания начал проседать, а затем дом буквально рухнул вниз. Предварительно, внутри могли находиться люди.

На кадрах, которые расходятся по сети, видно, как прохожие призывают жильцов дома немедленно покинуть здание, которое медленно уходит под грунт. О пострадавших информация пока не поступала.

Специалисты уверены: ближайшие многоэтажки тоже могут уйти под землю. Поэтому местные власти попросили жителей соседних квартир покинуть помещения ради собственной безопасности.

Непогода обрушилась на Дагестан прошлой ночью. Сильные ливни превратили улицы Дербента и Махачкалы в сплошные потоки воды. Только за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков. Из-за дождей в Дагестане многие дома остались без света. Сотрудники «Россети» делают все возможное, чтобы устранить неполадки.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео