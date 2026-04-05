«Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане

Специалисты компании «Россети» проводят аварийно-восстановительные работы в Республике Дагестан после новой волны непогоды, которая привела к нарушениям электроснабжения потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

По данным энергетиков, на фоне резкого ухудшения погодной обстановки — обильных осадков в виде ливня и мокрого снега, а также сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду — в горных и предгорных районах региона были повреждены ряд энергообъектов. Причиной стали оползни, подтопления, падение сторонних предметов на линии электропередачи и другие неблагоприятные факторы.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» заранее были переведены на усиленный режим работы. После возникновения технологических нарушений энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным мероприятиям.

Работы ведутся в сложных условиях, в том числе в труднодоступной местности. К ликвидации последствий непогоды привлечены 173 бригады: всего задействованы 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.

Энергетики взаимодействуют с республиканским управлением МЧС России, Единой дежурно-диспетчерской службой, региональными органами власти и муниципальными образованиями. Ситуация находится на постоянном контроле.

