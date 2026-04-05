«Россети» устраняют последствия новой волны непогоды в Дагестане

Борис Сатаров
Энергетики незамедлительно приступили к необходимым работам в пострадавших районах.

Фото: © РИА Новости/Виталий Белоусов

Специалисты компании «Россети» проводят аварийно-восстановительные работы в Республике Дагестан после новой волны непогоды, которая привела к нарушениям электроснабжения потребителей. Об этом сообщила пресс-служба ПАО «Россети».

По данным энергетиков, на фоне резкого ухудшения погодной обстановки — обильных осадков в виде ливня и мокрого снега, а также сильного ветра с порывами до 23 метров в секунду — в горных и предгорных районах региона были повреждены ряд энергообъектов. Причиной стали оползни, подтопления, падение сторонних предметов на линии электропередачи и другие неблагоприятные факторы.

С учетом неблагоприятного прогноза погоды специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Дагэнерго» заранее были переведены на усиленный режим работы. После возникновения технологических нарушений энергетики незамедлительно приступили к аварийно-восстановительным мероприятиям.

Работы ведутся в сложных условиях, в том числе в труднодоступной местности. К ликвидации последствий непогоды привлечены 173 бригады: всего задействованы 678 специалистов и 294 единицы спецтехники.

Энергетики взаимодействуют с республиканским управлением МЧС России, Единой дежурно-диспетчерской службой, региональными органами власти и муниципальными образованиями. Ситуация находится на постоянном контроле.

5 апр
Рано радовались: в Москву вернуться ночные заморозки
4 апр
Из жара в холод: синоптики рассказали о погоде в регионах России в ближайшие дни
2 апр
Засуха или снег: какой будет погода в апреле в центральной части России
2 апр
Адски красиво: Крит накрыла песчаная буря с железистой пылью из Сахары
1 апр
Впервые за 247 лет: климатолог назвал причину рекордно жаркого марта в Москве
1 апр
Жителей Подмосковья предупредили о возможности выпадения снега на этой неделе
1 апр
На Москву надвигается аномальная жара: такого не было 20 лет
31 мар
Новый циклон надвигается на Дагестан: регион еще не оправился от предыдущего удара стихии
30 мар
«Мы все потеряли»: Дагестан переживает сильнейшее за век наводнение
29 мар
Более трех тысяч человек эвакуировали в затопленном Дагестане
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса
3:40
На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил пепел на высоту 7000 метров

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео