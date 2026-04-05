Под Костромой пассажир поезда скинул проводницу на пути

Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист

Женщину экстренно госпитализировали с травмами средней степени тяжести.

Кто столкнул проводницу на рельсы под Костромой

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

На станции Поназырево Костромской области пассажир поезда Челябинск — Санкт-Петербург вытолкнул проводницу из вагона прямо на рельсы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в канале в мессенджере MAX

Виновником оказался 47-летний уроженец Кировской области, который ранее уже был неоднократно судим. Мужчина хотел выйти из вагона во время короткой стоянки, но проводница преградила ему путь. В ответ хулиган просто вытолкнул женщину из тамбура. 

«В дальнейшем злоумышленник высказывал угрозы в адрес начальника поезда», — отметила Ирина Волк. 

Пострадавшую экстренно госпитализировали с травмами средней степени тяжести, а нападавшего оперативно задержали сотрудники патрульно-постовой службы и доставили в отдел. Следователи уже возбудили уголовное дело в отношении мужчины. 

Ранее 5-tv.ru писал о том, что 3 апреля пассажирский поезд Москва — Челябинск сошел с рельсов в Ульяновской области. В результате аварии перевернулись семь вагонов, а 24 человека обратились за медицинской помощью. По предварительной версии, причиной происшествия стало ненадлежащее состояние железнодорожного полотна. 

