Актриса Хейли Лоу разорвала отношения с отцом из-за его женитьбе на ее подруге

Диана Кулманакова 32 0

Еще несколько лет назад девушки были друг другу как сестры.

Отец женился на другой женщине — лучшей подруги дочери

Актриса Хейли Лоу прекратила общение с собственным отцом после того, как он женился на ее бывшей лучшей подруге и коллеге по съемочной площадке. Об этом сообщило Daily Mail.

Разлад в семье канадской актрисы, известной по роли Валери Браун в популярном подростковом сериале «Ривердейл», стал достоянием общественности из-за серьезного конфликта. Отец артистки, известный в Ванкувере кастинг-директор Блэр Лоу, вступил в брак с Кейтлин Митчелл-Маркович.

Новая избранница мужчины значительно моложе его и, что самое важное, ранее была близкой подругой Хейли. Девушки вместе учились, а позже Кейтлин даже получила небольшую роль в «Ривердейле».

По сообщениям инсайдеров, Лоу расценила этот союз как «высшее предательство» со стороны обоих близких людей и в течение длительного времени не выходит на связь с родителем.

В социальных сетях поклонники заметили, что актриса отписалась от отца и его новой жены. В это время ее сестра Бриттани присутствовала на свадьбе.

Отношения Блэра Лоу и Кейтлин Митчелл-Маркович стали публичными в октябре 2025 года, когда пара объявила о помолвке. Источники отмечали, что еще несколько лет назад девушка была практически членом семьи Лоу: отец актрисы публиковал совместные снимки подруг с празднования дней рождения и поездок в Диснейленд.

После развода родителей Хейли оставалась на стороне матери. Именно она настояла на актерской карьере дочери и была ее главной поддержкой, тогда как роль отца в жизни семьи была менее последовательной.

