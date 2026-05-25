Финуправляющая Елены Блиновской оспорила конфискацию ее имущества

До этого адвокаты блогера также обратились в суд с жалобами.

Финансовый управляющий блогера Елены Блиновской Мария Ознобихина оспорила конфискацию ее имущества из-за риска нарушения прав других граждан. Об этом 5-tv.ru сообщил источник, знакомый с материалами дела.

Как уточнил инсайдер, Мария Ознобихина считает, что изъятие ущерба Блиновской в ​​доход государства может нарушить интересы других людей — кредиторов. Их требования уже включили в реестр в рамках дел о банкротстве.

Позиция бывшей помощницы некогда популярной создательницы «марафонов желаний» основана на нормах права о банкротстве. По закону, после того, как человека признают банкротом, то обеспечивается полный доступ к его счетам. 

Этот довод, как уверена Ознобихина, может стать одним из ключевых при рассмотрении прекращения конфискации имущества Блиновской.

Ранее Второй кассационный суд зарегистрировал жалобы адвокатов Елены Блиновской об отказе от уплаты налогов и легализации денежных средств. Дата судебного заседания, на котором рассмотрят эти жалобы, пока не назначена.

Сейчас Елена Блиновская находится в колонии во Владимирской области, где ей предстоит провести еще более года за уклонение от уплаты налогов через искусственное дробление бизнеса и последующее отмывание средств.

