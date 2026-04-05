Страны ОПЕК+ увеличили лимит добычи нефти за сутки

|
Александра Якимчук 51 0

Российская квота увеличена на 62 тысячи баррелей в сутки.

Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Члены ОПЕК+ (Организации стран — экспортеров нефти) приняли решение по увеличению лимита на добычу нефти. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте организации.

«Восемь стран-участниц (Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. — Прим. ред.) решили осуществить корректировку добычи на 206 тысяч баррелей в сутки по сравнению с дополнительными добровольными корректировками в 1,65 миллиона баррелей в сутки, объявленными в апреле 2023 года», — говорится в заявлении.

Российская квота увеличена на 62 тысячи баррелей в сутки, достигнув отметки 9,7 миллиона баррелей в сутки.

ОПЕК — это международная межправительственная организация, которая направлена на контроль добычи нефти и стабилизации цен на мировом рынке.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ситуация на рынке энергоресурсов сильно деградировала из-за конфликта на Ближнем Востоке. Обострение положния в данном регионе повлекло существенное снижение предложения нефти и рост цен на энергоресурсы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+8° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 42%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:34
Без паники: что делать, если укусил клещ
5:12
Вынужденная агрессия: почему Трамп перешел к жестким заявлениям в адреса Ирана
4:50
Свыше 400 россиян оказались под арестом во Франции
4:33
Долги россиян достигли 45 триллионов рублей
4:16
И то нельзя, и это нельзя: названы самые распространенные рабочие запреты
3:56
Космонавты поздравили россиян с началом Недели Космоса

Сейчас читают

Роковые позывы: британка не подозревала о беременности и родила в туалете
Полезное очищение: как отказ от соли влияет на организм
Фрукты и овощи для похудения: что стоит добавить в рацион на диете
Сирота с большим наследством: как живет Мария Баталова после смерти родителей

Интересные материалы

Умер Чак Норрис: биография актера, фильмы и причина смерти
🪐Гороскоп на апрель 2026 года для знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на апрель 2026 — видео
Гороскоп на деньги на апрель 2026 для знаков зодиака: видео