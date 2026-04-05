Юрий Быков уверен, что в мире кинематографа не существует конкуренции

В мире кинематографа не существует конкуренции. Об этом заявил режиссер Юрий Быков корреспонденту 5-tv.ru на сессии «Возможности для кинематографистов из регионов. Гранты, питчинги, конкурсы» в рамках командных соревнований чемпионата «АртМастерс».

По его мнению, успех в кино — это во многом лотерея, где главную роль играет только талант.

«Искусство — это лотерея. Нет здесь уникальных обстоятельств, кроме наличия таланта. Я бы посоветовал любым кинематографистам сначала очень четко понять и поверить в то, что вы представляете из себя ценность. Второе — быть не наглыми, но очень настойчивыми и не стесняться того, что вы можете из себя представлять. И третье — понимать, что на пути появятся многочисленные проблемы, которые будут разрушать эту уверенность», — заявил режиссер.

Юрий Быков подчеркнул, что столичная прописка тоже не имеет решающего значения. Хотя люди из Москвы или творческих династий часто чувствуют себя увереннее — так называемый эффект «золотой ложки во рту». Но это не всегда идет на пользу, иногда завышенные ожидания семьи, наоборот, становятся планкой, которую трудно преодолеть.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что народная артистка России Ирина Муравьева в восторге от современного поколения актеров. По ее мнению, они гораздо смелее, чего не хватало ей в молодости.

