«Так и надо»: Ирина Муравьева в восторге от смелости нового поколения артистов

Актриса Ирина Муравьева восхищается смелостью молодых актеров

Народная артистка России Ирина Муравьева в восторге от современного поколения актеров. Об этом она призналась корреспонденту 5-tv.ru на церемонии вручения специальных премий «Золотая маска».

По словам звезды, нынешние артисты сильно отличаются от тех, кто начинал карьеру десятилетия назад. Муравьева отметила их азарт и отсутствие страха перед авторитетами, что, по ее мнению, идет только на пользу искусству.

«Сейчас пришло поколение совсем других людей, других артистов. Со смелостью, с азартом, с вдохновением, с небоязнью старших артистов, которая раньше была. С уважением, но не с боязнью. Мне так это нравится, потому что я в их возрасте боялась ужасно всего, своего голоса я боялась. Но они молодцы, так и надо», — подчеркнула актриса.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что у заслуженного деятеля искусств России Константина Богомолова совсем другое мнение по поводу молодых актеров и студентов театральных вузов. Он уверен, что современное поколение серьезно уступает профессионалам прошлого и растет «плюшевым».

