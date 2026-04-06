Вода снесла многоквартирный дом: последствия залповых ливней в Дагестане

Залповые ливни в Дагестане продолжаются

Спасательная операция в самом разгаре, а завалы еще предстоит разобрать, но уже сейчас становится очевидно — стихия обнажила проблемы, которые копились годами. Местные чиновники привыкли винить во всем аномальную погоду, но главная причина масштабного наводнения в Дагестане — далеко не ливни. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов рассказал о том, почему даже небольшие дожди могут парализовать жизнь крупнейших городов Дагестана.

В Махачкале вода снесла жилой многоквартирный дом. Грунт под зданием поплыл. Трехэтажка сначала накренилась, а затем и вовсе провалилась вниз. Могут обвалиться и соседние четыре девятиэтажки. Фундамент одной из них уже оголился. 300 жителей домов эвакуировали. Из разместят в гостиницах. Высотки оцепили. Вероятность обрушения велика.

В Дербенте затоплены дома, разрушены каменные заборы. В городе Дагестанские огни улицы превратились в реки. В Хасавюрте разбушевавшаяся река уничтожила рынок. Федеральную трассу М-29 «Кавказ» пришлось закрыть. Очередной дождь — очередной потоп. Махачкала вновь тонет.

После наводнения недельной давности улицы и дворы даже успели высохнуть. Волонтеры очистили всю эту территорию от наносов. И вот опять стихия бьет. Микрорайон затоплен.

Люди строят дамбы из мешков с песком. Пытаются спасти свой бизнес.

«То, что могли делать, вот все магазины, все, весь бизнес, у всех квартиры вот так потоплено, уже вторично», — говорит предприниматель Исабек Исабеков.

В махачкалинских дворах воды — по пояс. Жители негодуют.

«Устали. Конечно, устали уже обращаться к одним и тем же людям — ничего не меняется», — жалуется Рамазан Магомедов.

Власти региона десятилетиями не решают проблему подтопления столицы Дагестана.

«Трубы вот такого диаметра, практически двухметровые, должны были уложить под землей, чтобы вода по ним уходила в море. На это выделили сотни миллионов рублей, но проект так и не реализовали», — отмечает корреспондент Мурад Магомедов.

Три года назад власти выделили полмиллиарда рублей на ливневки. Местная подрядная организация не исполнила контракт. Руководитель строительной компании — под следствием. Только на этой неделе задержали и бывших чиновников администрации Махачкалы, которые по версии следствия были в сговоре со строителями. В итоге — денег нет, ливневок тоже.

«Почему вы не проконтролировали освоение средств? Почему вовремя не остановили? Видите, работа не ведется. Следующих траншей быть не должно было. Воровали все вместе. В голову не приходит ничего другого», — резюмирует Шамиль Хадулаев, глава общественной наблюдательной комиссии Дагестана.

В сети уже шутят: если бюджетные деньги на ливневки пропали, то пора их строить в складчину.

Еще одна причина подтоплений — хаотичная застройка города. Многие дома возведены с нарушением градостроительных норм и в местах, где их быть не должно.

«Уменьшить последствия можно было, если бы вовремя проводили бы дренажные работы, противопаводковые работы, то есть реки, их русло, прочищали», — обращает внимание руководитель юридического проекта «Монитор ЖКХ» Зияутдин Увайсов.

Другой пример — дренажный канал засыпали, поделили на участки и продали. Так и уничтожили систему отведения воды, которую проектировали еще при Советском Союзе.

За последние десять лет в Махачкале сменились восемь мэров. И каждый новый градоначальник обещает решить проблему подтоплений. Пока виновных ищут следователи, Махачкала продолжает тонуть после каждого сильного дождя.

