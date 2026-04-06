Командующий авиацией Северного флота Отрощенко погиб при крушении Ан-26 в Крыму

В результате авиакатастрофы самолета Ан-26 на территории Крыма скончался Александр Отрощенко, занимавший пост командующего 45-й армией Военно-воздушных сил России и силами противовоздушной обороны Северного флота. Об этом проинформировал губернатор Мурманской области Андрей Чибис на совещании в правительстве региона.

«На прошлой неделе произошла трагедия, на самолете в Крыму разбились наши бойцы, воины-североморцы, среди них, к сожалению, командующий авиацией флота Александр Иванович Отрощенко», — сказал Чибис.

Глава региона открыл собрание минутой молчания, чтобы почтить память военнослужащих, ставших жертвами катастрофы.

Трагедия случилась 31 марта. Ан-26, военный транспортный самолет, выполнял запланированный рейс. В 18:00 по московскому времени воздушное судно потеряло связь. Вскоре после этого нашли обломки самолета, который разбился о скалу.

В результате катастрофы погибли 29 человек, включая шесть членов экипажа и 23 пассажира. По факту происшествия было возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Крыму истребитель Су-30 потерпел крушение в ходе выполнения тренировочного полета. Экипаж смог катапультироваться.

