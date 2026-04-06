«Хочется забрать всю боль»: жених Лерчек рассказал о ее борьбе за жизнь

Дарья Орлова
Луис Сквиччиарини поделился, через что сейчас проходит их семья.

Жених блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини, выступил с эмоциональным обращением в соцсетях, где рассказал о состоянии возлюбленной и призвал подписчиков поддержать ее.

«На связи Луис, и я буду краток. Просто хочу сказать, что сейчас мы проживаем самый сложный момент в нашей жизни. Мой самый любимый человек — моя Лера — борется за жизнь. Каждый день, каждый час. Как мне хочется забрать всю ее боль. Как я хочу, чтобы моя Лера была жива. Это единственное, о чем я прошу судьбу. Оставь мне мою Леру. Она нам нужна. Она любит жизнь. А жизнь любит ее», — написал Луис.

Он также обратился к аудитории с просьбой продолжать молиться за Валерию, отметив, что она чувствует поддержку и благодарна каждому, кто переживает за нее.

В другом сообщении Сквиччиарини заявил, что намерен делиться проверенной информацией о состоянии Лерчек, поскольку, по его словам, в интернете распространяется много недостоверных сведений. Жених блогера поблагодарил подписчиков за участие и назвал возлюбленную самой сильной женщиной, которую встречал.

Ранее Луис не раз посвящал Лерчек трогательные слова. Он говорил, что мечтает о будущем, в котором она сможет увидеть первые шаги их сына, проводить его в школу и дожить до дня его свадьбы.

