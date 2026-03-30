Пояснил в датах и цифрах: жених Лерчек обвиняет следствие в искажении данных

Жених Лерчек обвиняет следствие в искажении данных о здоровье блогера

Жених блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек, Луис Сквиччиарини, выступил с заявлением, обвинив следственные органы в искажении обстоятельств, связанных с состоянием здоровья блогера. Заявление он опубликовал в социальных сетях.

По утверждениям Луиса, речь идет о системной проблеме, повлиявшей на течение заболевания. Он отметил, что защита опирается на медицинские документы и объективные показатели, в то время как в публичном пространстве, по его мнению, распространяются искаженные интерпретации происходящего.

Фото: Instagram*/ im__lu_

Ключевым аспектом в заявлении стали сроки реагирования на жалобы. Луис сообщил, что на протяжении семи месяцев обращения Чекалиной по поводу ухудшения самочувствия оставались без должного внимания. Разрешение на выезд в медицинское учреждение, по его словам, она получила лишь после резкого ухудшения состояния — при развитии внутреннего кровотечения желудочно-кишечного тракта.

«Тут надо пояснить в цифрах и датах: семь месяцев — именно столько времени игнорировались жалобы Валерии на боли и ухудшение состояния. Разрешение на выезд в государственное учреждение было получено только тогда, когда у Валерии началось внутреннее кровотечение в ЖКТ, а уровень ферритина упал до двух микрограммов на литр (при ее индивидуальной норме от 50 и выше)», — объяснил Луис.

Отдельно он указал на выбор медицинского учреждения, куда было согласовано посещение. Речь, по его словам, шла о фельдшерско-акушерском пункте в поселке Истра, возможности которого ограничены базовой медицинской помощью. Луис подчеркнул, что подобное учреждение не оснащено для диагностики и лечения онкологических заболеваний, и выразил сомнение в адекватности такого решения с учетом состояния пациентки.

«Мы глубоко уважаем труд сельских медиков, но важно понимать: ФАП технически не предназначен для диагностики и лечения онкологических заболеваний. Вот сюда разрешили выезд! Как думаете, тут смогут диагностировать рак?» — высказался возлюбленный.

Также он прокомментировал критику в адрес семьи, связанную с попытками получить помощь в частных клиниках. По его словам, речь шла о доступе к профильным учреждениям с необходимым оборудованием и специалистами, а не о получении привилегий. Он напомнил, что законодательство допускает выбор медицинской организации при наличии у нее лицензии, однако соответствующие ходатайства защиты, как утверждается, были отклонены.

Луис добавил, что первоначально заболевание было выявлено именно в одном из частных медицинских центров, после чего лечение продолжилось в специализированной федеральной клинике. Он заявил о намерении добиваться пересмотра ситуации и настаивать на объективной оценке произошедшего.

В завершение обращения он опубликовал фотографию Валерии Чекалиной с ребенком.

«Но никто уже не вернет Лере потерянные годы ее жизни. И ее время с детьми! Живи, моя любимая Лера, вопреки. Я хочу, чтобы ты увидела первые шаги нашего сына, отправила его в первый класс и мы вместе станцевали с тобой на его свадьбе», — добавил он.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что мать Лерчек запустила косметический бизнес, который может заняться продажей парфюмерии и средств личной гигиены.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.