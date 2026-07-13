Громкие обещания и мгновенный крах: Макгрегор провалил долгожданное возвращение в UFC

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Ирландец получил травму уже в первую минуту поединка и не смог продолжить бой.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Louis Grasse; 5-tv.ru

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Конор Макгрегор проиграл первый за пять лет бой после травмы ноги

Спустя пять лет Конор Макгрегор снова вышел в октагон. Однако поединок с американцем закончился, не успев начаться. Конор неудачно прыгнул при нанесении удара и повредил ногу. Для ирландца бой закончился техническим нокаутом. Предположительно, у него разрыв связки, заявили в UFC. Хромой и поверженный, Макгрегор покинул поединок.

Пять лет назад Макгрегор сломал ногу — точно так же в первом раунде. Фанаты всей душой верили в бойца, а вот остальные утверждали, что тот за годы растерял форму. Над этим посмеялся сам ирландец и выпустил рекламу, в которой называет всех, кто в нем сомневается, предателями. При этом он обещал, что «уничтожит» противника всего за 10 секунд, но проиграл в первую минуту... Возможно, Макгрегора утешит хотя бы то, что за бой ему гарантированно заплатят 15 миллионов долларов — это более миллиарда рублей.

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