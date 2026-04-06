Пчелиный рой облепил двигатель самолета в США

Эфирная новость 34 0

Вылет пришлось задержать на несколько часов.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Картинку как из фильма ужасов наблюдали пассажиры одного из рейсов в США. Двигатель самолета облепили пчелы — целый рой. В итоге вылет задержали на несколько часов, пока работники убирали незваных гостей.

Чуть позже в авиакомпании рассказали, что якобы ничего страшного в этом нет и процедура достаточно стандартная. Сообщается, что ни люди, ни насекомые не пострадали.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в южнокорейском городе Осан мужчина, пытаясь уничтожить таракана с помощью аэрозольного баллончика и зажигалки, случайно устроил пожар в многоквартирном доме, что привело к гибели соседа.

Инцидент произошел в одной из квартир пятиэтажки. Хозяин заметил насекомое в мусорном ведре и распылил содержимое баллончика прямо на пламя зажигалки. Вспышка подожгла сначала ведро, затем стену, после чего в квартире начался серьезный пожар. В панике виновник покинул место происшествия.

В результате один из жильцов получил отравление продуктами горения. Другой, пытаясь спастись, выбрался на внешний блок кондиционера, но сорвался с высоты 14 метров и погиб. Суд приговорил виновного к четырем годам лишения свободы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+2° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
78.73
-1.00 91.00
-1.19
