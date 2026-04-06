В Москве подросток выбросил в окно 40 тысяч долларов под влиянием мошенников

В Москве 17-летний парень выбросил из окна 40 тысяч долларов (более 3,1 миллиона рублей). Как сообщила 5-tv.ru мать подростка Ольга, он сделал это под влиянием мошенников.

Сын приехал к матери в гости. Пока женщина готовила еду на кухне, подросток вскрыл домашний сейф, сложил все семейные накопления в сумку и выкинул ее в окно. Снаружи уже ждал сообщник преступников.

Ольга узнала о случившемся только после сообщения от незнакомца. Ей прислали фото открытого сейфа с вопросом: «Не хочешь ли ты вернуть деньги?». Только тогда женщина обнаружила пропажу и вызвала полицию.

Подросток признался, что действовал под влиянием мошенников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выбрасывать чеки и личные документы в мусорные баки, предварительно не разорвав их, очень рискованно. Мошенники могут использовать такие данные для кражи средств, оформления кредитов или даже шантажа. Особенно опасны банковские выписки и документы с персональными данными.

