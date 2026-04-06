«Не хочешь вернуть деньги?» — В Москве подросток выбросил в окно 40 тысяч долларов

|
Светлана Стофорандова
Юноша сделал это, выполняя указания мошенников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Москве 17-летний парень выбросил из окна 40 тысяч долларов (более 3,1 миллиона рублей). Как сообщила 5-tv.ru мать подростка Ольга, он сделал это под влиянием мошенников.

Сын приехал к матери в гости. Пока женщина готовила еду на кухне, подросток вскрыл домашний сейф, сложил все семейные накопления в сумку и выкинул ее в окно. Снаружи уже ждал сообщник преступников.

Ольга узнала о случившемся только после сообщения от незнакомца. Ей прислали фото открытого сейфа с вопросом: «Не хочешь ли ты вернуть деньги?». Только тогда женщина обнаружила пропажу и вызвала полицию.

Подросток признался, что действовал под влиянием мошенников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что выбрасывать чеки и личные документы в мусорные баки, предварительно не разорвав их, очень рискованно. Мошенники могут использовать такие данные для кражи средств, оформления кредитов или даже шантажа. Особенно опасны банковские выписки и документы с персональными данными.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 апреля, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:42
Иран нанес удар по американским войскам в Кувейте
16:29
Путин поручил оказать помощь пострадавшим от аномальных осадков в Дагестане
16:19
Минобороны РФ: целью атаки Киева на объекты КТК было нанесение ущерба акционерам
16:14
Иран упростил проход судов через Ормузский пролив для дружественных стран
16:00
Стартовал новый сезон турпроекта «По пути великих открытий» для юных москвичей
15:59
В Новороссийске из-за атаки Киева по КТК загорелись резервуары с нефтью

