«Видеообыск» и шкаф с деньгами: 19-летняя москвичка отдала мошенникам 10 млн

Дарья Орлова
Девушку убедили показать квартиру по видеосвязи, после чего к ее дому приехали курьеры.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

В Москве телефонные мошенники похитили у 19-летней девушки более десяти миллионов рублей, используя схему с так называемым «видеообыском». Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По данным полиции, аферисты связались с москвичкой, представившись сотрудниками службы доставки, а затем — представителями государственных структур. Девушке заявили, что на ее имя якобы оформили доверенность на управление банковскими счетами на гражданина Украины.

Под давлением злоумышленников потерпевшую убедили провести «проверку» квартиры по видеосвязи. Во время разговора в кадр попал шкаф, где хранились крупные суммы наличных.

После этого мошенники сообщили девушке, что деньги и ценности необходимо срочно «задекларировать». Следуя инструкциям, она дважды передала пакеты с наличными неизвестным возле дома на улице Генерала Белобородова. Общий ущерб превысил десять миллионов рублей.

Спустя время москвичка поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась в полицию. Правоохранители задержали одного из предполагаемых курьеров — 20-летнего жителя Подмосковья.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Сейчас следователи проверяют его возможную причастность к другим аналогичным преступлениям.

