«Отвратительный человек»: Джиджи Хадид о связях с Джеффри Эпштейном

Джиджи Хадид опровергла сообщения о своей связи с финансистом Джеффри Эпштейном

Супермодель Джиджи Хадид публично опровергла информацию о своей причастности к деятельности осужденного за педофилию финансиста Джеффри Эпштейна после обнаружения своего имени в архивных документах. Об этом сообщает Page Six.

Звезда мировых подиумов решила прервать молчание в социальных сетях, когда один из подписчиков обвинил ее в сокрытии правды. Знаменитость подчеркнула, что ей крайне неприятно читать домыслы людей, которые никогда не были с ней знакомы, особенно когда речь идет о столь серьезном и пугающем контексте.

Хадид пояснила, что ее изначальное дистанцирование от громкого скандала было продиктовано нежеланием смещать фокус общественного внимания с реальных жертв преступлений финансиста на медийных персон.

В своем обращении Хадид подробно рассказала о начале своего карьерного пути, отметив, что сотрудничает с агентством IMG с 2012 года. По ее словам, на момент, когда ее имя фигурировало в ставших достоянием общественности письмах, ей было всего 20 лет.

«Я хочу однозначно заявить, что никогда не имела никаких связей с этим отвратительным человеком», — заявила модель.

Она добавила, что, несмотря на обеспеченное детство, всегда добивалась успеха собственным упорным трудом, работая буквально «каждую минуту» на протяжении многих лет. Звезда выразила надежду, что ее честный ответ поможет фанатам лучше понять ее позицию и прекратить необоснованные обвинения.

Причиной бурной дискуссии в сети стала публикация Министерством юстиции США материалов дела Эпштейна, датированных 2015 годом. В обнародованных файлах содержалась переписка, в которой обсуждались обстоятельства восхождения сестер Беллы и Джиджи Хадид на вершину модного олимпа.

Ранее в прессе также появлялись различные теории о связи других известных личностей с окружением покойного финансиста, однако Джиджи стала одной из первых, кто выступил с резким и подробным опровержением подобных слухов, настаивая на своей полной непричастности к криминальному кругу Эпштейна.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.