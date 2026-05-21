Стало известно, сколько Виктория Боня потребовала в суде у Авроры Кибы

Виктория Боня потребовала в суде три миллиона рублей с Авроры Кибы

Телеведущая Виктория Боня подала судебный иск против блогера Авроры Кибы, потребовав выплатить ей компенсацию в размере трех миллионов рублей за распространение порочащих честь сведений. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала суда.

Согласно материалам дела, поводом для разбирательства стала публикация в социальной сети Instagram*, где Киба, являющаяся бывшей невестой певца Григория Лепса, нелестно высказалась о прошлом телеведущей.

В частности, модель заявила, что Боня на протяжении всей жизни была в роли «чьей-то любовницы», а свой путь начинала с оказания интимных услуг за деньги.

«Почему какая-то женщина, которая начинала с того, что продавала свое тело женатым за 3000 евро, имеет право открывать свой рот, судить меня и что-то говорить о моей семье, моем отце и моей жизни! Пусть в своей разберется! И это не я „где-то услышала“ через сломанный телефон — это знает вся светская Москва. Моя семья — это мое все! И я не позволю никому клеветать на нее!» — написала Киба в личном блоге.

Телеведущая настаивает, что подобные ложные утверждения не только бьют по ее бизнес-репутации, но и негативно сказываются на психоэмоциональном состоянии ее несовершеннолетней дочери.

В ходе судебного процесса выяснилось, что скандальный пост уже удален из открытого доступа. Однако Виктория Боня намерена добиться официального опровержения всех вышеуказанных фактов. Она подчеркнула, что подобные обвинения подрывают доверие со стороны ее деловых партнеров и клиентов.

Присутствовавший на слушании представитель Авроры Кибы сообщил, что ответчик категорически не признает обвинения. Сторона защиты аргументирует свою позицию тем, что в материалах дела отсутствуют неоспоримые доказательства принадлежности аккаунта, с которого был сделан пост.

Судебные тяжбы между знаменитостями длятся с декабря 2025 года, когда Кузьминский суд Москвы только приступил к рассмотрению материалов. Судья предоставил сторонам время для сбора и предъявления дополнительных доказательств по делу. Следующее заседание планируется провести в июне.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.