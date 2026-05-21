Марат Башаров приревновал свою возлюбленную к комику Михаилу Стогниенко

Актер и телеведущий Марат Башаров приревновал свою возлюбленную, актрису Асю Борисову, к комику Михаилу Стогниенко. Выяснение отношений между Башаровым и Борисовой проходило в выпуске реалити-шоу, где звезды проверяют свои отношения на прочность.

Ситуация накалилась после того, как Борисова проявила сочувствие к Стогниенко, оказавшемуся в непростой ситуации. Реакция Башарова оказалась эмоциональной — он не сдержался и резко отреагировал на происходящее.

«Я ревную, что происходит?» — сказал актер, выражая недовольство.

Его спутница попыталась объяснить, что речь шла лишь о дружеском сочувствии и никакого подтекста в ее поведении нет. Не выдержав давления со стороны Марата, Ася выпалила язвительную фразу.

«Да, Марат, ты прав. У меня зародилась симпатия к другому мужчине», — сказала Ася.

Однако Башаров воспринял эти слова всерьез и продолжил конфликт.

«Рядом с тобой любимый мужчина, а ты беспокоишься о другом!» — ответил Башаров.

Напряжение между участниками усилилось, и в итоге Ася не сдержала эмоций и расплакалась.

«Я уделяю тебе все свое внимание. А ты несешь чушь! Услышь себя!» — заявила Борисова.

Ранее в рамках реалити-шоу Ася Борисова призналась, что на момент начала романтических отношений с Маратом Башаровым она ничего не знала о его скандальном прошлом и многочисленных обвинениях в рукоприкладстве. Актриса подчеркнула, что в их паре царит полное доверие. Она отметила, что они сознательно избегают обсуждения старых конфликтов и драм, предпочитая не ворошить прошлый негативный опыт.

