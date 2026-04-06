Минобороны РФ: целью атаки Киева на объекты КТК было нанесение ущерба акционерам

|
Анастасия Федорова
Анастасия Федорова 42 0

Речь идет о крупнейших компаниях из США и Казахстана.

Цель атаки ВСУ на КТК в Новороссийске

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины на объекты «Каспийского трубопроводного консорциума» в Новороссийске была направлена на нанесение экономического ущерба его акционерам из США и Казахстана. Об этом заявили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, удар был нанесен в ночь на 6 апреля по объектам морского перевалочного комплекса «Каспийский трубопроводный консорциум». В министерстве считают, что целью атаки было причинение максимального ущерба крупнейшим акционерам компании — энергетическим структурам из США и Казахстана.

«Киевским режимом были преднамеренно атакованы объекты международной нефтетранспортной компании „Каспийский трубопроводный консорциум“ для нанесения максимального экономического ущерба ее крупнейшим акционерам», — говорится в сообщении.

В результате ударов беспилотников, как уточнили в Минобороны, были повреждены трубопровод выносного причального устройства и сливо-наливной причал. Это объекты, обеспечивающие перевалку и транспортировку нефти.

Ранее сообщалось, что атака привела к возгоранию резервуаров с нефтепродуктами и повреждениям инфраструктуры.

В ведомстве добавили, что подобные действия направлены на дестабилизацию мирового рынка углеводородов.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 66%
79.73
-0.60 92.19
-0.54
